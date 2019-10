Incendio a Pianoro: brucia capannone, colonna di fumo visibile dai Colli

Incendio questa mattina sulle Ganzole, la strada che collega Pianoro con Sasso Marconi. Lungo via del Sasso, dalle prime luci dell'alba, ad andare a fuoco sembra essere stato un capannone agricolo. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che con alcune squadre hanno messo sotto controllo il rogo. Presenti anche autoambulanza e carabinieri di Pianoro ma, al momento, non risultano feriti. Ignote anche le cause dell'incendio.

Notizia in aggiornamento