Lite tra vicini degenera: lo minaccia brandendo il machete

Un bolognese di 48 anni è stato denunciato a Pianoro per minacce aggravate, per una lite con un suo vicino di casa, uomo di qualche anno più anziano. I due, entrambi bolognesi, si sono messi a discutere animatamente ieri pomeriggio, quando il 48enne ha poi brandito l'arma contro il dirimpettaio. A chiamare il 112 è stato un terzo vicino. Arrivati sul posto, i militari hanno sentito utte le parti coinvolte e poi sequestrato l'arma, finendo per denunciare l'uomo.