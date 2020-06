Pianoro, mensa aziendale non in regola e scarsa igiene: intervengono Carabinieri e Ausl

A Pianoro, è scattata venerdì scorso una denuncia per illeciti amministrativi ai danni di un cittadino cinese di 53 anni, al quale sono stati comminati anche 1000 euro di multa. L'uomo, titolare di una ditta tessile produttrice di facciali filtranti, è finito nei guai per via della mensa aziendale.

Durante i controlli, i Carabinieri e il personale del dipartimento di Sanità Pubblica Ausl Bologna hanno riscontrato un uso improprio dei locali adibiti a mensa e alla preparazione dei pasti, in pratica non in regola, e mancanza di requisiti igienici.

Oltre a dover pagare la multa salata, Ausl ha sospeso e chiuso tutte le attività di ristoro.