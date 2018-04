Fondovalle Savena, autista Tper molestata al capolinea del bus

Avvicinata e molestata mentre era in pausa al capolinea. E' la brutta esperienza occorsa a una autista Tper 32enne in servizio sulla linea 96. I fatti sono raccontati da Il Resto del Carlino. In base a quanto riferito dalla vittima stessa, l'autista era seduta al suo posto nel primo pomeriggio al capolinea del 96, sulla fondovalle Savena, quando è stata avvicinata e poi toccata in viso da uno sconosciuto, che poi avrebbe tentato di baciarla. Preso contatto con la centrale operativa Tper e protetta parzialmente dal tornello dell'abitacolo, la 32enne ha dovuto attendere alcuni minuti, poi sono sopraggiunti i Carabinieri, che hanno poi portato via l'uomo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !