Coronavirus e bambini: il Comune di Pianoro sostiene i genitori con "pillole di supporto" | VIDEO

L'impatto psicologico della quarantena, come gestire il ritorno alla vita normale, le routine per non impazzire, come gestire spazio, tempo, socialità, social e lezioni a distanza. Questi sono alcuni tra gli argomenti che il Comune di Pianoro ha scelto di trattare, insieme con pedagoghi e psicologi, in una rubrica dedicata alle famiglie. I video vengono caricati man mano sul canale Youtube del Comune, nella playlist 'Pillole psicopedagogiche'.

"Per provare ad essere vicini alle famiglie in queste giornate di grande disagio – si legge – abbiamo chiesto la collaborazione dei nostri servizi di coordinamento pedagogico e degli psicologi del progetto 'Patchwork' per proporre alcuni brevi video da intendersi come pillole di supporto a distanza".

Gli argomenti sono i più vari, alcuni trasversali a varie fasce di età: per i piccolissimi dei servizi educativi 0/3 anni, in cantiere anche alcuni brevi tutorial per realizzare semplici lavoretti e per mostrare ai bimbi il volto e la presenza della loro educatrice. Chi lo desidera può inviare mail con domande, dubbi e curiosità all'Ufficio scuola del Comune servizio.scuola@comune.pianoro.bo.it

"L'intento è quello di supportare le famiglie nella difficoltà di gestire questo tempo sospeso che, se gestito bene, può insegnare a tutti noi il valore dell'attesa e della speranza".