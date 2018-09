Pianoro, operatore della Pubblica Assistenza derubato. Furto da 7mila euro

L’appello arriva dalla Pubblica Assistenza di Pianoro, vittima di un furto fulmineo a Carteria di Sesto. Tutto è successo ieri, quando è stata rubata una particolare sedia motorizzata dal valore di 7mila euro, mentre un operatore stava aiutando un cittadino.

Dopo l’immediata denuncia ai Carabinieri l’appello alla comunità, anche attraverso social: « È successo un fatto molto grave - si legge - è stata rubata dall'atrio di un condominio di Carteria di Sesto, la nostra sedia motorizzata di ingente valore che era stata utilizzata da un volontario per far scendere a livello della strada una paziente con difficoltà motorie».

«La persona che se ne è appropriata ha creato un grave danno non solo economico (l'acquisto è stato possibile grazie alle donazioni dei cittadini), ma anche di servizio alla nostra associazione e alla comunità pianorese perché sono tante le persone che hanno bisogno di questo presidio per superare le barriere architettoniche. Chi vedesse circolare o utilizzare tale presidio da persone senza divisa della Pubblica Assistenza, è pregato di avvisare tempestivamente la nostra associazione. Nella speranza che possa esserci restituita ringraziamo per la collaborazione».

Un esponente della Pubblica Assistenza di Pianoro, spiega : “Abbiamo tre sedie di questo tipo , di cui una rubata, che servono ad aiutare molte persone visto che siamo convenzionati anche con l’Asl. Facciamo appello al buon senso, sperando che venga restituita”.