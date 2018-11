Passeggia con 7mila euro in contanti in tasca: 'Ci devo comprare un'auto'

Controllo dall'esito sospetto ieri sera in Piazza VIII agosto: un giovane ravennate di 21 anni è stato fermato assieme a un compare18enne, intorno alle 21:15, da una volante della Polizia, per un normale controllo.

Notati in atteggiamento sospetto e vista la lunga lista di precedenti dei due, i poliziotti hanno deciso di perquisire entrambi. Modica la quantità di stupefacente rinvenuta addosso al ragazzo più grande -mezzo grammo di marijuana- mentre ben più interrogativi ha suscitato il ritrovamento di oltre 7mila euro in contanti nelle tasche del giovane. "Li ho prelevati, ci devo andare a comprare un'auto" si sarebbe giustificato il ragazzo, finito sanzionato unicamente per il consumo personale della sostanza.