Piazza Aldrovandi: in giro con auto rubata e senza patente

Un 34enne è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, al termine di un intervento della Polizia, in piazza Aldrovandi. Sono stati gli agenti a fermare l'auto con a bordo il soggetto, originario della regione del Kosovo. L'uomo era alla guida di una Mercedes, quando è stato identificato. Ben presto di è riscontrato lo stato di furto del veicolo, e anche la descrizione fornata dalla legittima proprietaria corrisponderebbe a quella del 34enne, che inoltre non aveva la patente al momento del controllo. Per l'uomo è scattata subiro la denuncia per furto aggravato e il veicolo è stato sequestrato.