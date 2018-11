Spaccio di cocaina al mercato di Piazza Aldrovandi, in pieno giorno: in manette 36enne

I Carabinieri di Bologna hanno arrestato per spaccio un 36enne, trovato tra il portico e i banchi del mercatino di Piazza Aldrovandi con ben 40 grammi di cocaina addosso. E' successo ieri, dopo che al termine di ripetute segnalazioni da parte dei residenti i militari sono riusciti a bloccare l'uomo, cittadino italiano originario di Frosinone, proprio sul posto.

Già da tempo infatti andavano avanti le segnalazioni sull'attività di spaccio, che da qualche tempo aveva cominciato a manifestarsi anche in pieno giorno, mentre le persone erano dedite alle compere, con i pusher soliti a nascondersi tra le cassette dell'ortofrutta per sfuggire agli sguardi indiscreti.

Addosso al 36enne sono stati rinvenuti dosi per 10 grammi già pronte, unitamente a un sacchetto con gli altri 30 grammi di polvere, ancora da suddividere. La purezza della sostanza è stata poi accertata al 60 per cento, una raffinazione buona e sicuramente non usuale per gli ambienti del piccolo spaccio locale. Il soggetto, in compagnia di un altro uomo al momento dell'intervento -quest'ultimo estraneo ai fatti- è stato poi arrestato e accusato di detenzione ai fini di spaccio.