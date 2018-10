San Donato: gira con l'Audi nuova fiammante, in manette spacciatore-operaio

Dopo diversi servizi di osservazione, i Carabinieri hanno arrestato domenica sera un cittadino marocchino di 46 per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari lo tenevano sotto controllo da tempo, visto che si aggirava nel quartiere a bordo una Audi A3 nuova fiammante, soprattutto durante week end. L'uomo, operaio edile, regolare in Italia, e residente con la moglie e il figlio di un anno in Piazzetta Carlo Musi, è stato controllato all'uscita della sua abitazione. In tasca sono stati rivenuti 350 euro in banconote di piccolo taglio e, quando la banca dati ha rilevato i suoi precedenti per reati di droga, la perquisizione è continuata all'interno della sua abitazione.

In camera da letto, infatti, sono stati trovati 32 grammi di cocaina, 20 già divisi in dosi e 18 ancora da tagliare. E' finito in carcere in attesa della convalida dell'arresto.