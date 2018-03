Lo colpisce con la stampella e lo deruba: preso sotto la Questura

Lo hanno riconosciuto in Piazza Galileo, grazie alle descrizioni. Un 21enne nato a Cento è stato denunciato per furto aggravato in concorso con ignoti.

Ieri pomeriggio alle 15.30 alcuni agenti lo hanno riconosciuto sotto la Questura, in base alle descrizioni fornite da un bolognese di 25 anni: in sede di denuncia ha riferito che la notte del 4 marzo, in via Mascarella, era stato avvicinato da un gruppo di stranieri e uno di essi lo aveva colpito con una stampella. In seguito si era accorto di essere stato derubato dello smartphone che aveva nella tasca.

Ieri ha pensato bene di sostare in Piazza Galileo, così è stato identificato e denunciato.