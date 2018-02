Comizio Forza Nuova e proteste annunciate, il Prefetto: 'Tutti potranno esprimersi'

"Tutto sommato non direi che in città ci sia un clima pesante: c'è il fervore tipico di una campagna elettorale e alcune situazioni vanno un po' sopra le righe, come avviene dappertutto, ma noi esistiamo proprio per riportare sul giusto binario queste situazioni". Parlando con i cronisti a margine di una conferenza stampa, il prefetto di Bologna Matteo Piantedosi ostenta ottimismo in vista del comizio di Forza nuova in programma domani in città.

Il prefetto cerca di smorzare la tensione che si è creata attorno all'iniziativa del movimento di estrema destra, contro cui sono state annunciate diverse manifestazioni di protesta, tra cui una dei collettivi. Da parte sua, Piantedosi si dice certo che domani "riusciremo, come è nelle tradizioni di questa città, a garantire a tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero". Sul punto il prefetto assicura che "grazie alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti, faremo sì che la città non sia turbata dalle iniziative di domani".

Insomma, nonostante l'intenzione della Prefettura sia quella di fare manifestare tutti, la sinistra cittadina non si arrende al comizio del leader di Fn Roberto Fiore. E in campo scendono anche 'Lo stato sociale', la band reduce dal secondo posto al festival di Sanremo. Il batterista della band, Alberto "Bebo" Guidetti, si rivolge all'assessore Matteo Lepore, che nei giorni scorsi aveva invitato la band a suonare in piazza.

"Matteo Lepore perdona il disturbo- scrive Guidetti su Facebook- ma ormai abbiamo una dialettica pubblica e anche un pubblico affezionato: come è possibile che questo venerdì (domani, ndr) venga concessa piazza Galvani per il comizio di un'organizzazione neo-fascista?".

"Dubito sia uno scherzo di carnevale di dubbio gusto (e in ritardo) e sarebbe bello- scrive ancora Guidetti- che l'amministrazione di Bologna, medaglia d'oro alla resistenza, si opponesse fermamente a questo tipo di iniziative iniziando a negare suolo e spazi pubblici".

Intanto, anche Liberi e Uguali ribadisce la propria richiesta, "con forza e fino all'ultimo": sia "vietato il comizio del neofascista Roberto Fiore in piazza Galvani, previsto per domani". In ogni caso, si legge in una nota della lista, "invitiamo tutte e tutti coloro che hanno a cuore Bologna, città medaglia d'oro della Resistenza, ad essere in piazza del Nettuno con noi, assieme all'Arci, all'Anpi, alla Cgil e a tanti movimenti e associazioni antifasciste. Manifesteremo pacificamente il nostro dissenso, sfidando con la partecipazione, l'inclusione e con canti partigiani chi sa solo diffondere odio e violenza. (DIRE)