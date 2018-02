Comizio Forza Nuova: irruzione in Consiglio Comunale, occupata Piazza Galvani

Antifascisti in Piazza Galvani. "Occupiamo la piazza e non ce ne andiamo", promettono.

Ore 14.30. I manifestanti stanno sfilando in corteo in via Farini e il traffico è bloccato. Almeno 4 feriti.

E' iniziato con un blitz in consiglio comunale quella che si prospetta come una lunga giornata in centro a Bologna. Dopo giorni di polemiche per la concessione di Piazza Galvani a Forza Nuova e all'intervento del leader Roberto Fiore, il collettivo Hobo ha fatto irruzione a Palazzo d'Accursio, durante la seduta del question time.

"Consiglio comunale complici dei fascisti", la scritta con lo striscione, e interventi al megafono contro il Pd. Sono intervenuti i vigili urbani e infine i manifestando hanno lasciato l'aula.

Altri militanti hanno occupato Piazza Galvani: scontri e tafferugli con la Polizia che ha sgomberato l'area.

