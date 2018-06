Piazza occupata contro Forza Nuova, 4 misure cautelari per militanti centri sociali

4 misure cautelari. Sarebbero questi i provvedimenti cautelari per i fatti relativi all'occupazione di piazza Galvani e al succesivo sgombero da parte delle forze dell'ordine, in previsione dell'autorizzato presidio di Forza Nuova, iniziativa che i centri sociali erano intenzionati a impedire.

Sono gli stessi attivisti di Tpo e Labas a dare annuncio delle misure cautelari disposte per altrettanti loro militanti: in particolare, scrivono i due centri sociali, si tratterebbe di due obblighi di firma e due divieti di dimora nella città di Bologna. Lo scorso 16 febbraio, furono principalmente due i momenti di tensione che sfociarono in tafferugli con la Polizia: nel secondo, per impedire il contatto tra le due formazioni, l'intervento delle forze dell'ordine culminò in cariche e uso di idranti. Poco prima, dal raduno dei militanti di Forza Nuova -impegnati nella campagna elettorale- partirono slogan nostalgici e saluti romani.