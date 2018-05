Piazza Galvani: due furti in pochi minuti, arrestato pluripregiudicato

Due furti nelle auto parcheggiate in pochi minuti. E' accaduto ieri sera alle 20 in centro. Un cittadino ha chiamato la Polizia, dopo aver assistito al primo furto in via Carbonesi, così lo ha inseguito, e ha visto ripetere "le manovre" in Piazza Galvani.

Gli agenti della volante lo hanno identificato e bloccato in fretta: si tratta di un italiano, nato in Germania nel 1974, che in una busta di plastica aveva "risposto" due navigatori, occhiali, una giacca, un cellulare iPhone e una sigaretta elettronica. E' stato arrestato per furto aggravato e ricettazione. Alle spalle, diverse condanne per reati contro il patrimonio.