Attrezzi e utensili gratis: in via dello Scalo apre l'attrezzoteca di Piazza Grande

Attrezzi, e utensili per bricolage e riparazioni domestiche a disposizione della cittadinanza, a titolo gratuito. E' l'attrezzoteca di Piazza Grande al Condominio e Laboratorio di Comunità Scalo (via dello Scalo 23) che inaugurerà il 20 dicembre alle 18. L'inaugurazione di domani sarà preceduta alle 17 da un assaggio del laboratorio di piccoli arredi urbani.

L'attrezzoteca sarà aperta, a partire da gennaio, tutti i giovedì dalle 16 alle 19 e sarà gestita da un operatore della cooperativa sociale. All'interno si troveranno trapani, cacciaviti, scale, avvitatori, vernici, pistole per silicone e altri utensili. L'accesso sarà libero e gratuito, previa registrazione.

"L'attrezzoteca - spiega Carlo Salmaso, presidente di Piazza Grande - avrà l'obiettivo di creare nuovi incontri e pratiche partecipative attraverso la condivisione di attrezzi per le piccole manutenzioni domestiche e andrà in continuità con i laboratori di creazione di piccoli arredi urbani che stiamo tenendo settimanalmente con i cittadini del quartiere. Non solo: l'iniziativa vuole testimoniare un impegno concreto di Piazza Grande nell'ambito dell'economia circolare, del riuso e della sostenibilità ambientale".

L'idea di un luogo di scambio degli attrezzi nasce dalla collaborazione di Piazza Grande con Leroy Merlin ed è una delle azioni del progetto "Vicini al Quadrato" gestito dalla cooperativa sociale Piazza Grande, finanziato dal settore Politiche Abitative del Comune di Bologna. Al progetto di sviluppo di comunità hanno collaborato anche l'Ufficio Reti del Quartiere Porto Saragozza, Acer e Fondazione Innovazione Urbana. Il luogo che ospita l'Attrezzoteca è il Condominio e Laboratorio di Comunità Scalo gestito da Piazza Grande per conto di Asp Città di Bologna per il Comune di Bologna e finanziato con fondi Pon Metro e Pon Inclusione. L'inaugurazione di domani sarà preceduta alle 17 da un assaggio del laboratorio di piccoli arredi urbani. Alle 18 si terrà il taglio del nastro, con il presidente di Piazza Grande Carlo Salmaso, il presidente del Quartiere Porto Saragozza Lorenzo Cipriani, e la rappresentante di Last Minute Market, Silvia Marra.