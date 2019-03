Piazza Maggiore: prende a calci il tavolino del bar, nei guai 19enne

La Polizia ha denunciato un cittadino moldavo 19enne per ubriachezza manifesta e danneggiamenti. Poco dopo mezzanotte gli agenti della volante hanno notato due uomini discutere sotto i portici di Piazza Maggiore, così sono intervenuti. Hanno appurato che il 19enne, ubriaco e molesto, aveva preso a calci il tavolino di un locale e quando i dipendenti lo avevano invitato a uscire erano partiti insulti e minacce.

Un altro cittadino moldavo di 37 anni è stato sanzionato sempre per ubriachezza in via Riva Reno ieri pomeriggio alle 16, mentre molestava i clienti all'interno di un bar pasticceria. In tasca aveva anche un coltello, quindi è stato denunciato per porto abusivo di armi.