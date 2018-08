Il conto è troppo salato, dà in escandescenze e minaccia agenti e barista

4,60 euro per due caffè. Tanto è bastato a un avventore di un bar di Piazza Maggiore ieri a mezzogiorno per prendere a male parole tutti quanti. La cifra è stata poi pagata regolarmente da una donna che stava in compagnia del giovane, ma le urla hanno interessato gli agenti del reparto mobile, di stanza nella piazza per il consueto servizio di ordine pubblico.

Nemmeno la vista delle divise è riuscita a calmare il ragazzo, che non avrebbe proprio mandato giù il conto, troppo salato a suo dire per due soli caffè. Identificato in un cittadino moldavo di 22 anni, il giovane è stato poi denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.