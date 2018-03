Piazza Malpighi: arraffa due giacconi da 700 euro e fugge, arrestato

Ha 'arraffato' due giacconi da uomo del valore di 700 euro, appesi vicino all'ingresso del negozio, ed è fuggito. La Polizia lo ha individuato e arrestato.

Ieri pomeriggio, poco prima delle 16.30, un passante ha visto un uomo uscire di corsa dal negozio 'Stay' di Piazza Malpighi, con due giacconi, così ha avvertito il titolare che lo ha inseguito, ma nel frattempo ha chiamato il 113.

Gli agenti lo hanno individuato in via San Gervaso e lo hanno arrestato. Si tratta di un egiziano di 36 anni, con precedenti per spaccio, riciclaggio e maltrattamenti.