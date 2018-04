Traffico, lavori in Piazza Malpighi: modifiche alla viabilità

Sabato 14 e domenica 15 aprile dalle 7 alle 18.30 Piazza Malpighi verrà installata una gru in Piazza Malpighi, necessaria a effettuare lavori di recupero edilizio dell’edificio al civico 19: l'area sarà percorribile solo a senso unico in direzione di via Marconi. Sarà chiusa invece la corsia in direzione di via Sant’Isaia.

Chi deve raggiungere via Sant’Isaia potrà farlo svoltando in Piazza San Francesco: negli orari di chiusura della corsia sarà infatti spenta la telecamera di controllo dell’area “Ztl San Francesco”.

SINTEDI DELL'ORDINANZA.

- P.ZZA MALPIGHI STRADA CHIUSA corsia direzione via S. Isaia presso il civico n. 19

- P.ZZA MALPIGHI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE all'intersezione con P.zza San Francesco, eccetto mezzi afferenti ai lavori, nonché residenti ed accedenti alle proprietà private, mezzi Hera Ambiente e mezzi di soccorso, compatibilmente con le esigenze di cantiere

- P.ZZA MALPIGHI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA all'intersezione con P.zza San Francesco, eccetto mezzi autorizzati di cui sopra

- disposto il temporaneo spegnimento della telecamera di telecontrollo dell'area "ZTL San Francesco" i giorni 14 e 15/04/2018 dalle ore 07:00 alle ore 18:30.