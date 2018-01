Coop Piazza dei Martiri: scoperta a rubare, morsi e pugni ai vigilantes

Dopo aver arraffato alcuni prodotti dagli scaffali, ha tentato di uscire dal supermercato Coop di Piazza dei Martiri senza pagare e quando le guardie giurate l'hanno bloccata ha dato in escandescenza.

Una cittadina nigeriana di 24 anni, senza precedenti, è stata arrestata ieri per rapina impropria e lesioni: sorpresa a rubare, ha preso a pugni morsi due vigilantes di 49 e 35 anni, poi curati in ospedale e dimessi con due giorni di prognosi.

Gli agenti della volante hanno tentato di riportarla alla calma utilizzando persino lo spray anti-aggressione che però la donna è riuscita a schivare, così è stata arrestata. Sul posto anche l'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale per i controlli del caso.

SPRAY AL PEPERONCINO. E' stato adottato poco meno di un anno fa: gli operatori impegnati nei servizi di controllo del territorio lo possono usare per nebulizzare una sostanza a base di “Oleoresin Capsicum”. Per legge, il principio attivo presente negli spray, l’estratto del peperoncino, non può avere una concentrazione superiore al 10 %. (fonte: Polizia di Stato).