Parapiglia in piazza e spaccio nei locali, arresti e denunce

Parapiglia ieri sera in Piazza dei Martiri, dove intorno alle dieci di sera la polizia è giunta in forze in seguito a numerose chiamate, che segnalavano un gruppo di persone azzuffarsi a bottigliate.

Quanto diverse volanti sono arrivate sul posto però hanno trovato solo tre persone, due uomini e una donna rispettivamente di 29, 38 e 36 anni, tutti visibilmente ubriachi. La donna, cittadina marocchina e connazionale degli altri due, in particolare ha dato in escandescenze anche nei confronti degli agenti. Portata al Maggiore in codice uno perché incinta, la 36enne è stata poi dimessa. Non si segnalano feriti. Per i due uomini si è proceduto per una sanzione per ubriachezza molesta, mentre per la donna è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre nella serata di ieri due sospetti spacciatori sono stati fermati in vicolo Bianchetti. Per uno dei due, 47enne cittadino senegalese, è scattato l'arresto poiché sull'uomo pendeva già un provvedimento di custodia per reati di droga avvenuti a Rimini. Addosso all'altro uomo, connazionale del primo, è stato invece trovato un coltello e si è proceduto per la denuncia di porto abusivo di armi.