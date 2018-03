Piazza Nettuno, minorenni aggrediti con il coltello davanti Salaborsa

La Polizia è al lavoro per cercare di dare un volto alle tre persone che l'altra sera avrebbero aggredito e poi ferito con un coltellino due minorenni davanti l'ingresso della biblioteca Salaborsa.

Erano da poco passate le 18 quando, stando al racconto delle vittime, tre ragazzi maggiorenni e connazionali delle vittime, cittadini albanesi, li avrebbero dapprima approcciati con frasi del tipo "Cosa avete da guardare?" per poi estrarre la lama e ferire i due minori. Utili saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune. I ragazzini, 17enni ospiti di una comunità per minori, sono al Maggiore in condizioni non gravi.