Ragazzini accoltellati in Piazza Nettuno: presi gli aggressori

Arrestati dalla Squadra Mobile tre giovani albanesi accusati di aver accoltellato due loro connazionali minorenni davanti alla Sala Borsa, in Piazza del Nettuno.

Le vittime, di 16 e 17 anni, erano state trasportate in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Poco dopo le 18 del 4 marzo, i tre li avrebbero dapprima approcciati con frasi del tipo "Cosa avete da guardare?" per poi estrarre la lama e ferirli.

L'accusa è di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Solo in un caso il giudice ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia in carcere per due di essi, il terzo è stato fermato all'aeroporto di Malpensa, da dove stava per prendere un volo per l'Albania, ora anche lui dovrà comparire davanti al giudice.