Lite in Piazza Roosvelt: botte per un complimento a una ragazza, due nei guai

Dalle parole ai fatti. Un complimento a una ragazza sarebbe alla base di una lite tra un 27enne zambiese e un 22enne italiano. I due sono venuti alle mani all'interno del negozio di abbigliamento Space 23 di Piazza Roosvelt. A chiamare il 113, i responsabili del negozio. e, quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 22enne si scagliato contro di loro.

Entrambi i contendenti sono stati denunciati per lesioni personale, per l'italiano anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.