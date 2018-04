Piazza Rossini, arresto per droga: il pusher doveva essere in carcere

La Polizia ha arrestato un uomo in Piazza Rossini, zona Conservatorio alle 2 della scorsa notte: è stato visto cedere degli involucri a due giovani in cambio di denaro e alla vista della volante ha cercato di nascondersi e di sfuggire agli agenti, che però infine lo hanno bloccato. Addosso, oltre a 62 euro in contanti, un involucro di plastica contenente 22,41 grammi di marijuana.

Il 19enne, originario del Gambia, non era nuovo a reati legati agli stupefacenti: a suo carico infatti un ordine di custodia cautelare in carcere che lo ha portato dritto alla Dozza per il reato della condanna e il processo per direttissima domani per l'episodio della scorsa notte.