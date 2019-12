Piazza Rossini pedonale: meno auto e più bici, anche per i dipendenti della Città Metropolitana

"Questa mattina si è svolto l’intervento per ridurre il parcheggio di Palazzo Malvezzi - sede principale della Città metropolitana che si affaccia sulla Piazza - al cui posto sono stati collocati dei nuovi stalli per le biciclette a servizio della zona". Lo rende noto la Città Metropolitana che sottolinea che all’Ente "rimangono unicamente alcuni spazi per le auto di servizio". Come annunciato, quindi anche i consiglieri della città metropolitana dovranno rinunciare a parcheggi.

L'idea della pedonalizzazione della Piazza davanti al Conservatorio era stata lanciata a fine settembre dall'assessora all'Urbanistica del Comune, Valentina Orioli, poi arrivò la conferma durante l'evento di inaugurazione del prato installato davanti alla basilica di San Giacomo Maggiore, insieme all'assessore alla Promozione della città, Matteo Lepore.

Il primo pensiero è stato ovviamente quello della diminuzione di posti auto, ma il sindaco Virginio Merola promise posti auto garantiti per i residenti. La delibera in seguito approvata prevede quindi "stalli riservati ai residenti, delimitati da strisce bianche, e quelli dedicati al carico-scarico ricavati nelle vie Marsala, Benedetto XIV e San Vitale". Gli stalli riservati alle moto invece "saranno ricollocati in via Petroni, consentendo la sosta notturna delle auto ai residenti- scrive il Comun e- come avviene già in altre zone della città".

Via anche le moto da via Zamboni. Gli stalli per questi messi sono stati ricavati in via Petroni, largo Respighi, via Benedetto XIV e aumentati in via San Vitale.

Gallery