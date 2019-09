Piazza Rossini pedonale, Merola accelera: 'Parcheggi residenti? Tutelati così'

Appena ieri l'altro la proposta dell'assessore Valentina Orioli, ora l'annuncio del sindaco Virginio Merola: piazza Rossini diventerà pedonale. Il primo cittadino di Bologna lo rende noto su Facebook: "Stiamo lavorando per pedonalizzare piazza Rossini".

In realtà, la prima versione del post non aggiungeva ulteriori dettagli. Ma pochi minuti dopo il post è stato integrato, con una comunicazione più specifica: "Martedì prossimo porteremo la delibera in Giunta e saranno garantiti posti auto per i residenti dalla conversione delle strisce blu in strisce bianche".

Intanto, Merola pubblica uno scatto di piazza Rossini così come la si può vedere e frequentare in questi giorni, cioè senza auto e con un prato verde grazie ad una delle iniziative della rassegna "Le cinque piazze". Una foto che "dimostra quanto i luoghi possano riacquisire bellezza quando sono restituiti alle persone", sottolinea il sindaco. "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa sperimentazione nell'ambito del progetto Rock- aggiunge Merola- in particolare agli studenti universitari".

Intanto, su Facebook, la sperimentazione in corso ha subito incontrato un vistoso entusiasmo, con numerosi post e fotografie pubblicate per sottolineare con favore lo scenario inedito offerto in questi giorni dalla piazza. Non solo: è anche partita una petizione su Change.org (promossa da Sara Poluzzi) che chiede a Merola di confermare non solo la pedonalizzazione ma anche il manto erboso.

L'installazione dimostra che piazza Rossini "può diventare un prato e dare respiro al centro della città. Vogliamo che sia sempre così e che la bellezza della basilica di San Giacomo Maggiore possa essere risaltata dal verde e non svilita dalle auto parcheggiate". Nel giro di qualche ora l'appello ha raccolto più di 60 adesioni. (Pam/ Dire)