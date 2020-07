FOTONOTIZIA | Piazza Rossini, aperto il pratone al posto del parcheggio

E' stato aperto il prato temporaneo di Piazza Rossini, un area di verde naturale allestita sopra l'asfalto che di solito ospita parcheggi scooter e auto. Un prato in Piazza Rossini: entro l'estate area verde e piante in piena zona U

„

Il sindaco Virginio Merola, su proposta della vicesindaca Valentina Orioli, aveva ha dato il via libera alla proposta di allestimento presentata dalla Fondazione per l'innovazione Urbana, finanziata dal programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea attraverso il progetto ROCK (Regeneration and Optimization of Cultural heritage in Knowledge and creative cities).

L'area verde, davanti al conservatorio e in piena zona univerisitaria, era stata sperimentata a ottobre scorso, durante la manifestazione "le cinque piazze", in occasione della Design Week 2019. Ora l'allestimento definitivo che, scritto anche in quattro lingue sulle fioriere, sarà però temporaneo.