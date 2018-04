Piazza San Francesco: stop ad alcool e musica dopo l'aperitivo

Il Sindaco Virginio Merola ha firmato un’ordinanza per Piazza San Francesco, proprio all'indomani degli strascichi polemici seguiti all'assembramento post-festa del 25 aprile al Pratello.

Dalle 20 di oggi, 26 aprile 2018 secondo l'ordinanza firmata dal Sindaco Merola sarà vietato consumare bevande di qualsiasi tipo in vetro e lattina. in caso di alcoolici il divieto si estende in qualsiasi contenitore.

Il divieto andrà avanti fino al 30 settembre. Sono previste sanzioni fino a 500 Euro. Oltre allo stop sulle bevande, si potrà essere sanzionati se si lasciano i rifiuti fuori dai cestini e l'utilizzo di ogni strumento musicale o altri oggetti utilizzati per produrre suoni. L'area coinvolta è il quadrato tra piazza San Francesco (fino a piazza Malpighi e via del Pratello), via del Borghetto e via de’ Marchi.

Prima della contestazione della violazione, la Polizia Municipale avrà mandato di avvertire prima il potenziale trasgressore a interrompere il comportamento che l'ha determinata. Se ciò non accade immediatamente, scatta la sanzione.