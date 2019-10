Lite in piazza finisce a botte: interviene la polizia

Momenti concitati ieri notte in Piazza San Francesco dove, complice qualche bicchiere di troppo, due giovani si sono azzuffati, fino all'intervento di ambulanza e polizia.

Un ragazzo di 23 anni, originario di Catanzaro, ha rimediato una ferita alla mandibola, causata dal confronto animato -probabilmente le conseguenze di un pugno- avuto con un 34enne, cittadino albanese. Per entrambi si è ritenuto opportuno l'intervento del 118 e il successivo invio al pronto soccorso, ma le loro ferite sono state giudicate leggere. Del pari non si è riusciti a ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto, ragione per la quale eventuali denunce saranno a carico delle parti.