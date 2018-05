Lite con coltello in Piazza San Francesco: 51enne ferito alla testa e alla gamba

Lo ha aggredito con un coltellino, poi le urla dei passanti lo hanno costretto a darsi alla fuga. Una furiosa lite a sangue ha animato piazza San Francesco nella serata di ieri: intorno alle 19 due uomini si sono affrontati, uno era armato di un coltellino.



I fatti, secondo quanto riportato dai testimoni e ricostruito dagli agenti della Polizia intervenuti sul posto, sono iniziati in via del Pratello: l'aggressore ha approcciato la sua vittima dapprima verbalmente intimandogli di lasciare immediatamente la zona. Alle parole sono rapidamente seguiti i fatti: l'altro uomo è stato raggiunto da una sciabolata alla gamba, dando il via poi a una colluttazione che si è protratta e trascinata fino in piazza San Francesco.



L'aggressore, dopo aver colpito con la lama anche la testa dell'avversario, ha cercato di raccogliere una catena da bici vicino a una rastrelliera, ma non è riuscito a utilizzarla, poiché nel frattempo diversi passanti si erano attivati per porre fine allo scontro tra i due. È stato proprio uno di loro, mentre si trovava in compagnia della moglie, a chiamare il 113, che è giusto sul posto pochi minuti dopo: nel mentre l'aggressore si era già dileguato, in direzione piazza Malpighi.

Tagli alla testa e alla gamba

Grazie alle descrizioni fornite ai poliziotti dai numerosi testimoni è stato possibile rintracciare il soggetto in via dei Mille, mentre cercava di guadagnarsi la fuga in bicicletta. La vittima, un cittadino algerino di 51 anni, è stata ricoverata all'ospedale Maggiore in codice uno: ha rimediato tagli alla testa e alla gamba con ferite giudicate guaribili in 7 giorni.



Quanto all'aggressore, fermato perquisito e identificato, si tratta di un connazionale di 45 anni, trovato in possesso dell'arma utilizzata per l'aggressione. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato l'aggressione, ma entrambi i soggetti hanno numerosi precedenti per fatti di droga. Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.