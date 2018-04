Birre alla festa del Pratello, raffica di sequestri e multe della Polizia Municipale

Centinaia di bottiglie di birra sono state sequestrate ieri sera, a margine dei festeggiamenti della Liberazione in via del Pratello. In particolare, nell'area intorno a Piazza San Francesco -al di fuori del percorso della festa 'Pratello R'esiste'- i vigili hanno sequestrato 423 bottigliette, redigendo 25 verbali di sequestro amministrativo: in tutta la zona infatti era in vigore una ordinanza antialcool.

Gli agenti di Polizia Municipale hanno anche elevato 7 verbali da 150 euro l’uno per inosservanza dell’articolo 4 del Regolamento di Polizia Urbana relativo ai comportamenti vietati, soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati, e ha elevato un verbale sulla base dell’articolo 608 del Codice penale, ubriachezza molesta, per 102 euro.