"Aggredito in piazza": giovane ferito da coccio di bottiglia

Una aggressione dai contorni ancora tutti da chiarire quella denunciata ieri sera in piazza San Francesco. Un 23enne, cittadino marocchino, è stato ferito in diversi punti del corpo con una bottiglia rotta.

Secondo la versione fornita agli agenti, chiamati sul posto dal 118 intervenuto per medicarlo, il ragazzo stava passeggiando a notte tarda in compagnia di una donna, quando senza apparente motivo in due sono sbucati coi vetri di una bottiglia rotta in mano e lo hanno aggredito. Alla fine il giovane è dovuto andare al pronto soccorso, con ferite da taglio per 15 giorni di prognosi. Qualche problema di regolarità per lui, invitato a presentarsi all'ufficio immigrazione della questura. La polizia sta approfondendo la dinamica dell'accaduto. Il 23enne ha qualche precedente di polizia.