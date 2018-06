Piazza San Francesco: 'C....o la Polizia!' Nei guai pusher e cliente

Era andato ad acquistare "erba" in sella alla bici, ma mentre pagava il pusher ha visto la volante. "C... o la Polizia!" ha gridato, ma gli agenti erano già a pochi metri da loro.

E' accaduto all'1.45 di questa notte in Piazza San Francesco. Il pusher, un cittadino senedalese con diversi precedenti, è finito in manette: sono stati sequestrati circa 2 grammi e mezzo di marijuana e 50 euro nascosti nei calzini, ma l'arresto è scattato percheè colto in flagranza. l'Acquirente, un romano di 47 anni è stato sanzionato.