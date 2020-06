Rissa in Piazza San Francesco, un uomo ferito al volto: "Sulle auto parcheggiate ancora del sangue"

La Polizia è intervenuta questa mattina all'alba, intorno alle 5, in Piazza San Francesco: lì, su segnalazione di alcuni residenti, gli agenti hanno trovato un uomo ferito al volto. Si tratta di un soggetto straniero nato nel 1991 che riportava un taglio probabilmente provocato da una bottiglia rotta usata come arma. Non si hanno ancora dettagli sul numero di persone coinvolte e motivi della lite/rissa.

Sulla auto parcheggiate ancora il sangue di chi si è ferito durante la rissa

Una residente di Piazza San Francesco ha raccontato che: "Questa notte c'è stata una rissa con coltelli e bottiglie vuote fino alle cinque del mattino e io stessa sono intervenuta chiamando la Polizia. Tutto sotto gli occhi dei passanti, con vetri in aria. Chiedo che si possa fare qualcosa per tutelare noi famiglie che viviamo qui: appena arriva la bella stagione queste scene si ripetono. Stamattina ci sono le macchine parcheggiate di fianco alla piazza con il sangue dei ragazzi coinvolti nella rissa".