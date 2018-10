Droga e contanti addosso: in manette 35enne in piazza San Giuseppe

E' stato intercettato mentre tentava di allontanarsi da Piazza San Giuseppe, ma è stato bloccato dagli agenti. Un 35enne cittadino tunisino è stato arrestato ieri alle 12:30 dopo un controllo della Polizia. Addosso all'uomo sono stati trovati 40 grammi di hashish e una trentina euro in contanti. Con alle spalle precedenti e condanne specifiche che risalgono fino al 2007, il 35enne è stato poi ammanettato e portato in questura in attesa del processo per direttissima.