Ripulita Piazza Santo Stefano, Aitini: "Due quintali e mezzo di mozziconi"

"Abbiamo ripulito tutta Piazza Santo Stefano dalle cicche di sigarette buttate tra i ciottoli". Lo scrive in post su Facebook l'assessore Alberto Atini che tra i suoi incarichi annovera anche quello della manutenzione del patrimonio e del verde pubblico.

"Abbiamo raccolto due quintali e mezzo di mozziconi - e aggiunge - faremo più controlli per sanzionare i maleducati ma non ci vorrebbe molto a buttarle nei cestini. Proviamo a rispettare un po’ di più la nostra città?"

Per Aitini non è la prima "battaglia". A fine ottobre infatti, dopo un sopralluogo post-mercato, aveva voluto collocare due compattatori per la raccolta differenziata di carta, cartone e imballaggi di plastica nella zona della Piazzola, uno proprio in Piazza VIII agosto e uno sulla rampa di accesso al parco della Montagnola, entrambi con di fianco un cassonetto per la raccolta della frazione non differenziabile.