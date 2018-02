Piazza dell'Unità, controlli dei Carabinieri: nei guai due titolari di negozio

Giornata di controlli in bolognina. Ieri circa 40 Carabinieri sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio nei quartieri Navile e S. Donato. Controllati più di 10 esercizi commerciali e identificate 50 persone.

Durante le verifiche, espletate con l'ausilio del personale dell'ispettorato territoriale del lavoro, è stato sanzionato titolare di una pizzeria in piazza dell'Unità per maestranze di un lavoratore sconosciuto al fisco, mentre un alimentari in via Matteotti per mancanza requisiti igienici. La Stazione Navile ha deferito una donna, Z. V. di 24 anni, per inottemperanza foglio di via obbligatorio.