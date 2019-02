Bolognina, manifestazione anarchica: disagi al traffico e deviazioni bus

A una settimana dal presidio e dal corteo in zona universitaria, nuova manifestazione di area anarchica de "Il Tribolo" in Piazza Dell'Unità. Come si legge nel volantino di annuncio, gli attivisti si sono dati appuntamento "a pochi passi dalla sede di Insieme Bologna".

Qualche giorno fa infatti il gruppo anarchico aveva critica il consigliere Manes Bernardini (ed esponente di Insieme Bologna) definendo il suo operato "ignobile" e "inneggianti alle crociate anti-degrado, ai militari nelle strade, alla riqualificazione, alle ronde".

"E' un piccolo gruppo che scambia le regole della democrazia con comportamenti prepotenti, fatti di atti di dominizzazione e di minacce - commenta Manes Bernardini, consigliere comunale a Palazzo D'Accursio - Spero che la politica tutta respinga al mittente certe esternazioni non degne di una città democratica e simbolo della Resistenza come Bologna".

Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale: qualche disagio al traffico e linee bus deviate.