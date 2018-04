Caos e movida in zona universitaria: 'Cittadella del divertimento fuori dal centro?'

Notti fracassone in zona universitaria. Ancora un week-end di caos e polemiche a causa di gruppi di giovani che rimangono in piazza fino quasi al mattino ad ascoltare concerti improvvisati.

Cittadella del divertimento

Nel Pd rispunta l'idea di una "cittadella del divertimento" fuori dal centro storico. Lo scrive su Facebook il consigliere comunale Vinicio Zanetti, presidente della commissione Infrastrutture e Lavori pubblici: "Bologna riuscirà mai a coniugare divertimento e uso degli spazi pubblici con le regole e la civile convivenza? - si chiede il dem - riuscirà mai a tenere assieme studenti, residenti, turisti, commercianti provando a mediare tra i vari interessi ed esigenze con regole chiare che tutti devono rispettare? Io penso e spero di sì e credo che l'assessore Alberto Aitini stia lavorando molto per arrivare a questo risultato", continua Zanetti.

Bologna dev'essere "la città dove le parole libertà e regole, diritti e doveri sono le colonne portanti - ma - si potrebbe anche approfondire se realizzare una cittadella del divertimento: un luogo accessibile in periferia di arte, musica, divertimento (non sballo!) locali, discoteche, possa sgravare un po' il nostro centro storico".

Nello stesso Pd, però, l'idea non convince tutti. La consigliera Raffaella Santi Casali, ad esempio, apprezza il post di Zanetti ma esplicitando una "riserva sulla cittadella. Se non controlli lo sballo in centro, come lo controlli nella cittadella?", mentre l'assessore alla sicurezza Aitini è fiduzioso: "Adesso troveremo le soluzioni giuste anche per altri luoghi della movida, a partire da piazza Verdi, dove il riposo dei residenti deve essere garantito. Ci stiamo lavorando". (dire)