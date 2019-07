Appostamenti in Piazza Verdi: eroina sotto il tavolino del bar, in manette 20enne

Lo tenevano d'occhio da tempo e ieri pomeriggio lo hanno ammanettato. A finire in galera H.F., un cittadino tunisino di 20 anni, irregolare sul territorio italiano: la Squadra Mobile appostata in Piazza Verdi per l'intera giornata ha documentato anche con foto e video la sua "vivace" attività di spaccio.



Gli agenti hanno anche perlustrato l'area rinvenendo 19 involucri di eroina nascosti sotto il tavolino di un bar, oltre a 270 euro. Si ritiene che il pusher fosse il "referente" per i tossicodipendenti che gravitano intorno alla zona universitaria. Numerosi i precedenti a suo carico: una condanna per spaccio nel 2016, quando dunque era ancora minorenne, e una recente denuncia. Il Verrà processato per direttissima.

Su decisione del Questore di Bologna, nella zona universitaria, nei giorni scorsi è stato disposto un sevizio interforze che coinvolge pattuglie fisse e dinamiche di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.