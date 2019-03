Parapiglia in Piazza Verdi: affronta Carabinieri e Vigili con una bottiglia

Un cittadino marocchino di 20 anni è stato arrestato questa notte per minacce e resistenza e denunciato per furto.

A mezzanotte circa una pattuglia dei Carabinieri è stata fermata da alcuni passanti che riferivano di una rissa in Piazza Verdi. Anche se al loro arrivo i contendenti si erano dispersi, hanno notato il ragazzo che brandiva una bottiglia di vetro con l'intento di buttarsi ancora in mezzo alla mischia alla ricerca di un presunto avversario per poi passare minacciare militari e agenti di Polizia Locale, arrivati in supporto.

Un vigile ha infatti tentato di immobilizzarlo cogliendolo alle spalle, ma entrambi sono finiti a terra, compresa la bottiglia che si è rotta. A quel punto il 20enne l'ha raccolta e ha continuato ad affrontare i Carabinieri che infine lo hanno bloccato e ammanettato.

Il furto prima della rissa

Mentre lo stavano portando in caserma, un giovane pachistano ha fermato nuovamente i Carabinieri indicando il 20enne com l'autore del furto del suo smartphone. Versione confermata dal rinvenimento del telefono all'atto della perquisizione. Il giovane era già stato arrestato qualche settimana fa per spaccio e rapina. L'agente di Polizia Locale ha riportato 4 giorni di prognosi, giovane è finito in carcere.