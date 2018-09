Piazza Verdi, lo sfogo di Sisti: 'Da una settimana è caos concerti'

Torna la questione rumore e disagio in Piazza Verdi. A segnalarlo alcuni degli esponenti dei comitati di residenti, che ieri sera sono scesi, telefonino alla mano, per documentare "l'impatto acustico che tutte le sere impatta sui residenti", ovvero la rassegna di concerti previsti dal programma Bologna estate. Ieri in particolare era previsto un doppio concerto di Osc2x e Younger & Better per la rassegna via Zamboni Estate, ma Giuseppe Sisti, esponente di AssoPetroni, non sta affatto 'digerendo' la cosa.

"Da circa 15 giorni, e in particolare nell'ultima settimana, ogni giorno siamo costretti a subire il rumore e la sporcizia connesa a questi eventi, per non parlare dei venditori abusivi di birre e degli spacciatori". Per Sisti insomma "non è vero che con i concerti la situazione è migliorata". Tutti gli eventi ieri sera si sono conclusi entro la mezzanotte come da programma "ma -continua Sisti- bisogna tenere conto che questi iniziano alle 18:30, a fare le prove".

Per Sisti, in sostanza, è "l'assessore Lepore il responsabile morale di questa situazione" e insiste sul punto: " è inutile che continuano a organizzare concerti, questa è zona residenziale".