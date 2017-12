Piazza Verdi, un info-container per itinerari turistici e cultura

Un container al centro di piazza Verdi, con scritto 'Promenade a Bologna' e 'Cultura e' Bologna', in cui per due mesi, dalle 13 alle 19 (e a Natale e l'1 gennaio dalle 10 alle 17) si potranno ricevere informazioni di carattere culturale e turistico sulla città. Questo l'esperimento inaugurato dal Comune, rappresentato in piazza Verdi dall'assessore alla Promozione della citta', Matteo Lepore, e dalla sua collega alla Cultura, Bruna Gambarelli.

Parlando con i cronisti, Lepore spiega che questo del container "è un esperimento: abbiamo scelto la forma meno fantasiosa, il parallelepipedo, perché da qui parte un laboratorio in cui dovremo progettare i nuovi spazi pubblici della zona universitaria, che vogliamo abbellire e riempire di attività e contenuti". L'auspicio dell'assessore è che "dopo questi due mesi di sperimentazione si possa mantenere un punto informativo in piazza Verdi, una possibilità di cui stiamo già parlando con 'Le stanze di Verdi' (lo sportello per i cittadini della zona universitaria, ndr) e il Teatro Comunale". Al termine dell'inaugurazione Lepore fa comunque sapere che l'idea sarebbe di "rimettere il container nel periodo estivo". Da parte sua, il sovrintendente del Comunale, Fulvio Macciardi definisce l'iniziativa "il primo tassello di un progetto di ripensamento della zona in cui crediamo molto. Noi come Teatro ci siamo, e speriamo di realizzarlo nel giro non di anni, ma di mesi".

Infine, Gambarelli annuncia che "da gennaio fino alla prima metà di aprile ci saranno diverse attività culturali in quest'area, sulla scia di quanto già fatto l'anno scorso", in collaborazione con il Teatro Comunale che, chiude l'assessore, "è il padrone di casa e si è assunto in maniera decisa la responsabilità di agire per riqualificare questa zona". (DIRE)