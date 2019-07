Più Polizia in Piazza Verdi: dal weekend agenti e controlli fino alle due di notte

Piazza Verdi, più controlli dal prossimo weekend. A partire da questo fine settimana infatti il servizio di controllo da parte della Polizia in piazza Verdi, a Bologna, sarà potenziato. Gli agenti si aggireranno lungo la zona universitaria, tra via Zamboni, il Teatro comunale e via Petroni, fino alle due di notte e non piu' fino a mezzanotte, come stabilito in precedenza.

La decisione arriva a seguito dell'incontro di ieri pomeriggio tra l'assessore comunale alla Sicurezza, Alberto Aitini e Otello Ciavatti, del comitato Piazza Verdi. Insieme a loro anche il comandante della Polizia, Roberto Mignani e l'associazione Macchine Celibi, che gestisce le serate e l'offerta culturale estiva in piazza Verdi.

"Abbiamo chiesto l'incontro con l'assessore a seguito di una serie di episodi davvero imbarazzanti con i venditori di birra abusivi che- spiega Ciavatti- ogni volta che la Polizia se ne andava a mezzanotte arrivavano con tutto il loro sistema organizzato (ghiaccio e fornitura di birre) a vendere alcolici", spiega Ciavatti, raccontando anche di alcuni "momenti di tensione alti".

I comitati si dicono "contenti" dell'incontro avuto con l'assessore e il comandante della Polizia che, in attesa di scoprire come andra' questo fine settimana di controlli potenziati, si incontreranno ancora fra una settimana per fare il punto della situazione.

(Dire)