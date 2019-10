Chiede denaro e poi lo picchia, feriti anche gli agenti

E' finita con l'arresto per una 49enne il parapiglia scatenatosi ieri sera in zona universitaria, dove all'angolo tra PIazza Verdi e via Petroni una donna è stata vista picchiare un uomo.

La polizia, arrivata sul posto, non è riuscita in un primo momento a contenere le escandescenze della 40enne, che prima di essere bloccata, è riuscita a sferrare qualche calcio anche a un agente.

La donna, cittadina italiana residente in città e con diversi precedenti analoghi alle spalle, è stata arrestata con l'acusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In base a quanto ricostruito, sembra che la 40enne abbia chiesto insistentemente denaro all'uomo, un 32enne, per poi andare su tutte le furie al diniego di lui.