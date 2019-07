Via Zamboni, arrestato 5 volte in pochi mesi: 22enne finisce definitivamente alla Dozza

E' scattata la custodia cautelare per un cittadino gambiano 22 enne, pluri-arrestato per spaccio in zona universitaria. Oltre ad aver violato più volte il divieto di dimora a Bologna, era stato arrestato per spaccio per ben 5 volte a partire da maggio, sempre all'incrocio tra via Marsala e via Zamboni.

Il 24 luglio scorso è stata così emessa l'ordinanza di custodia cautelare ed è finito in carcere.

Sempre in zona universitaria, i Carabinieri sono stati chiamati per una lite avvenuta ieri sera in Piazza Verdi. A "dare a botte" un cittadino gambiano di 22 anni e un italiano, senzatetto, originario di Latina, di 43 che spesso passa le notti all'addiaccio sotto i portici. Il 43enne ha riferito ai militari di aver riconosciuto un paio di scarpe di sua proprietà indossate dal gambiano. Qualche mattina fa al risveglio non avrebbe più trovato una sacca contenente anche un telefono cellulare e un power bank. Il gambiano, oltre a indossare le scarpe, aveva ancora il caricabatterie in tasca, mentre non si hanno notizie del telefono cellulare. E' stato denunciato per ricettazione.

Ieri notte i Carabinieri e la Polizia Municipale, durante un controllo, hanno denunciato 12 senzatetto per occupazione di terreni ed edifici, tra via Ranzani, via Barozzi e viale Masini.