Piazza Verdi: sfila il telefono alla festa di laurea, arrestato 20enne

Lei era con gli amici per festeggiare una laurea in Piazza Verdi, lui l'ha avvicinata, le ha detto due parole e le ha sfilato il telefono cellulare dalla tasca. La scena non è passata inosservata, infatti alcuni passanti hanno chiamato il 113.

Gli agenti della volante, giunti sul posto intorno alle 19, sono stati indirizzati verso il ladro che si trovava ancora nei paraggi: si tratta di un 20enne di nazionalità marocchina che è stato arrestato per furto con destrezza. In tasca è stato rinvenuto lo smartphone sottratto e 0,53 grammi di cocaina, così è stato anche sanzionato per detenzione di droga a uso personale.

Sempre in zona universitaria, in via San Sigismondo, alle 13.30 due uomini sono stati visti mentre tranciavano la catena di una bicicletta da donna, legati agli stalli. Uno, cittadino tunisino di 42 anni, si è allontanato in sella alla bici, è stato raggiunto dalla volante ed è stato arrestato. L'altro ha nascosto la tronchesi all'interno di un cantiere e ha fatto perdere le sue tracce.