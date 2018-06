Lite a bottigliate in Piazza Verdi, il ferito fugge dall'ambulanza in corsa

Ha approfittato di un momento di sosta del mezzo per aprire il portellone e fuggire. Non si conoscono le generalità di chi, intorno alle 19 di ieri ha dato vita a una violenta lite in Piazza Verdi, diverbio poi sfociato in vera e propria aggressione a suon di bottigliate.

L'aggressore è fuggito prima che il reparto mobile, di stanza all'altro angolo della piazza e impegnato nel controllo dell'ordine pubblico per la prima del Don Carlo al Comunale, potesse giungere sul posto e identificare uno dei due litiganti.

L'altro contendente, ferito alla testa dai vetri, è stato però medicato sul posto e caricato in ambulanza: proprio però mentre era in viaggio per l'ospedale, probabilmente per il timore di dover rendere conto dei motivi della colluttazione, ha trovato il momento giusto per uscire a gambe levate dal mezzo, all'altezza di Strada Maggiore.